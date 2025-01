Roma-Eintracht Francoforte, bastano due gol per la qualificazione!

La Roma batte l’Eintracht Francoforte con il risultato di 2-0. La squadra di Claudio Ranieri supera il difficile ostacolo e accede ai playoff di Europa League.

VITTORIA – Allo Stadio Olimpico la Roma vince per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte. I giallorossi evitano l’incubo eliminazione dall’Europa League già nella fase di campionato e salgono al quindicesimo posto finale dopo le otto giornate disputate. 12 punti e il pericolo di uno scontro contro il passato, vale a dire José Mourinho con il suo Fenerbahce. La Roma ha sbloccato la gara al minuto 44 grazie al gol di Angelino su assist di Gianluca Mancini. Alla fine dei primi 45 minuti c’è stata un po’ di paura sugli spalti: fumogeni e accenno di scontri con i tifosi tedeschi protagonista in negativo. Nel secondo tempo i giallorossi rischiano ma hanno la possibilità di colpire in contropiede. Proprio in ripartenza segnano il definitivo 2-0 al minuto 69. Matias Soule ha fatto magie al centro del campo e con il sinistro ha lanciato Eldor Shomurodov, che di destro beffa il portiere avversario depositando in rete. Nicola Zalewski è rimasto in panchina e non ha giocato nemmeno un minuto nella notte europea, indizio importante in chiave mercato per l’Inter di Simone Inzaghi. La dirigenza ha individuato nel polacco il sostituto di Tajon Buchanan.