Roma, c’è il dopo Juric: si va verso un ritorno con passato all’Inter!

La Roma alla ricerca del terzo allenatore dopo appena dodici giornate di campionato, sembra aver deciso. La dirigenza americana ha individuato il dopo Ivan Juric. È un ex dell’Inter.

SOSTITUTO – In casa Roma sono ore di riflessione dopo l’esonero di Ivan Juric al termine della partita contro il Bologna, persa per 2-3 all’Olimpico. I Friedkin si sono presi qualche giorno di tempo in più per decidere. La scelta dovrà essere azzeccata, perché si tratta del terzo allenatore dopo appena dodici giornate di campionato. I giallorossi si trovano a meno dalla zona retrocessione con appena 13 punti all’attivo e non possono permettersi altri errori. Claudio Ranieri sarebbe pronto al rientro. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’allenatore sta raggiungendo a Londra la dirigenza USA per limare gli ultimi dettagli.

La Roma verso Ranieri: sarebbe il terzo ritorno nella Capitale per l’ex Inter

DETTAGLI – A meno di sorprese, Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma. Proprio per non sbagliare il colpo, la squadra riprenderà gli allenamenti giovedì e lo farà probabilmente con il veterano tecnico, che lo scorso anno ha portato alla salvezza il Cagliari. Nonostante il ritiro annunciato per quanto riguarda i club, sta per arrivare il dietrofront del 73enne tecnico di Testaccio. Si tratterebbe del terzo ritorno a Roma. Ha già allenato nella Capitale dal 2009 al 2011 sfiorando anche lo scudetto con l’Inter di José Mourinho e poi per mezza stagione nel 2019. Ha allenato anche l’Inter nella stagione 2011-12. Dovrebbe firmare per sei mesi, quindi sarà un vero e proprio traghettatore.