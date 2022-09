Roma con un uomo in più ma serve Dybala: 3-0 all’Helsinki, in gol Belotti

La Roma di José Mourinho a differenza della Lazio non delude in Europa League dove ha affrontato l’Helsinki nella seconda giornata della fase a gironi. I giallorossi giocano con un uomo in più dal 14′ ma nel primo tempo non ne approfittano. Nella seconda frazione di gioco entra Dybala e cambia tutto: la sfida termina 3-0

RISCATTO – La Roma di José Mourinho rialza la testa in Europa League. Dopo l’esordio con sconfitta, i giallorossi all’Olimpico battono l’Helsinki nella seconda giornata della fase a gironi con un rotondo 3-0. I finlandesi rimangono in dieci al 14′ quando viene espulso Tenho. La Roma non ne approfitta nel primo tempo chiudendo sullo 0-0. Poi, ad inizio secondo tempo, Mourinho inserisce Paulo Dybala e al 47′ arriva subito l’1-0 siglato proprio dall’argentino. Appena due minuti dopo, al 49′, raddoppia Lorenzo Pellegrini e al 68′ arriva il definitivo 3-0 di Andrea Belotti, al suo primo gol in giallorosso.