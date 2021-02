Roma, buona la prima! Dzeko-Mayoral firmano la vittoria contro il Braga

Roma’s Bosnian forward Edin Dzeko (R) celebrates scoring the opening goal during the UEFA Europa League round of 32 first leg football match between SC Braga and Roma at the Jose Alvalade stadium in Lisbon on February 18, 2021. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) (Photo by MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)

La Roma trova una fondamentale vittoria per 2-0 in casa del Braga: apre Dzeko, chiude Borja Mayoral. I portoghesi rimangono anche in 10 per l’espulsione di Esgaio.

IPOTECA – La Roma piega seriamente la qualificazione a suo favore, dopo l’andata dei sedicesimi di Europa League. In casa del Braga, la squadra di Paulo Fonseca si impone nettamente per 0-2, soffrendo anche meno del previsto. Il vantaggio arriva subito al 5′, e porta la firma del figliol prodigo Edin Dzeko. Il bosniaco trova un’ottima deviazione sotto rete su cross di Leonardo Spinazzola: il 9 giallorosso non segnava dal 3 gennaio. I padroni di casa si rilevano meno arrembanti, e anzi piuttosto fallosi. E infatti al 54′ Ricardo Esgaio, già ammonito, viene espulso per una gomitata a Henrikh Mkhitaryan. Proprio l’armeno trova il raddoppio al 60′, ma il gol viene annullato per fuorigioco. La Roma riesce ugualmente a segnare il secondo gol, all’87’. Borja Mayoral, subentrato proprio a Dzeko, chiude egregiamente un contropiede e di destro infila un gol che permette maggiore tranquillità in vista del ritorno.