Roma e Bologna non si fanno male anche per merito dei due portieri

Termina 0-0 Roma-Bologna all’Olimpico. Ottima prestazione dei due portieri, Rui Patricio e Skorupski. Giallorossi ancora quinti in classifica a quota 59 punti al pari della Lazio

VINCONO I PORTIERI − Match combattuto all’Olimpico tra Roma e Bologna. José Mourinho propone un ampio turnover in casa giallorossa in vista della semifinale di ritorno di giovedì sera contro il Leicester in Conference League. Fuori Abraham, Pellegrini, Karsdorp, Zalewski; in campo invece Zaniolo. Il Bologna, reduce dalla vittoria contro l’Inter, gioca con la solita libertà e freschezza tenendo bene il campo. Al minuto 22 arriva la prima occasione della partita che è proprio di marca felsinea con Dominguez che liberato bene calcia in porta trovando i guantoni di Rui Patricio. La Roma non ci sta e risponde sei minuti più tardi con un bel tiro ad incrociare di Zaniolo, bravissimo Skorupski a dire di no. Nel finale di primo tempo, pericoloso prima Carles Perez e poi Orsolini. Bene in entrambi i casi Skorupski e Rui Patricio. Equilibrio anche nella ripresa con Arnautovic che impensierisce la Lupa con una girata alta sopra la traversa. Ma la più grande palla-gol arriva al 67′ con Kumbulla che di testa sfiora l’1-0. Prodezza di Skorupski. Miracolo ripetuto una manciata di minuti più tardi da Rui Patricio che salva il risultato su De Silvestri. Match che termina a reti inviolate dopo 5′ di recupero. Voti alti per i due numeri uno di Roma e Bologna.