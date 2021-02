La Roma bissa la vittoria col Braga: va agli ottavi di Europa League

La Roma supera agevolmente i sedicesimi di finale di Europa League. Dopo lo 0-2 all’andata col Braga vince di misura il ritorno coi portoghesi. E la sblocca di nuovo Dzeko.

IN FORMA – La Roma completa l’opera e va agli ottavi di finale di Europa League. Situazione già messa in discesa all’andata col Braga, battuto 0-2 a domicilio. E la squadra dell’ex Paulo Fonseca si ripete all’Olimpico: 3-1. Al 24’ Edin Dzeko serve Stephan El Shaarawy, che col destro colpisce il palo: sul rimpallo ci arriva proprio il bosniaco, che sblocca il match. Secondo gol in una settimana per l’attaccante dopo lo screzio col tecnico. Prima dell’intervallo Pedro colpisce la traversa col sinistro da centro area. Nella ripresa la Roma gestisce il ritmo a suo piacimento, soffrendo ben poco. Guadagna anche un rigore, per fallo di Joao Novais su Carles Pérez, ma Lorenzo Pellegrini lo manda a lato. Poco male: due minuti dopo (74’) è proprio Carles Pérez a raddoppiare su assist proprio di Pellegrini. A tre minuti dalla fine Bryan Cristante fa autogol su cross dalla destra, ma è ininfluente. Anche perché Borja Mayoral al 91’ fa tris in tap-in. La Roma domani alle ore 13 conoscerà il rivale agli ottavi di Europa League, domenica sera invece sfiderà il Milan in campionato.