Manita Roma, battuto un buon Benevento. Dzeko torna decisivo

Edin Dzeko Torino-Roma

La Roma è riuscita a battere il Benevento con il punteggio di 5-2. Ottima prestazione degli ospiti che però non riescono a portare a casa punti contro i giallorossi. Tra gli uomini di Fonseca, spicca la prestazione di Edin Dzeko che ha realizzato una doppietta

VITTORIA CASALINGA – Continua la sagra del gol in Serie A. La Roma, infatti, è riuscita a batte il Benevento con il risultato di 5-2. Grande prova dei padroni di casa in attacco, ma l’inizio è dei giallorossi che passano subito in vantaggio con Caprari. Il pareggio arriva nel primo tempo con Pedro, mentre al 35esimo Dzeko firma il raddoppio. Mirante para il rigore a Lapadula, ma l’attaccante ribadisce in rete per il 2-2. Ci pensano, però, Veretout su rigore e ancora Dzeko a firmare il 4-2 finale. Carlese Perez fa un gol straordinario per il 5-2.