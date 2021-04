Roma-Ajax 1-1: il gol di Dzeko vale la semifinale di Europa League!

Dopo il rocambolesco 1-2 dell’andata, Roma-Ajax finisce 1-1. I giallorossi di Paulo Fonseca pareggiano contro i Lancieri e accedono alle semifinali di Europa League.

IMPRESA – Roma-Ajax finisce 1-1, grazie ad una rete di Edin Dzeko che consente a Paulo Fonseca di accedere alle semifinali di Europa League. Partita estremamente delicata per i giallorossi, che vanno sotto al 49′ subendo la rete di Brian Brobbey, entrato in campo pochi minuti prima. La squadra di Fonseca ha la forza di reagire e trova il pareggio con Edin Dzeko (72′), che torna decisivo e regala alla sua squadra il passaggio del turno. In semifinale affronterà il Manchester United, vittorioso sul Granada.