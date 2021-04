Roma, 1-0 contro il Bologna: giallorossi agganciati al treno Champions

La Roma resta agganciata al treno per la qualificazione al quarto posto. Massimo risultato con il minimo sforzo contro il Bologna: 1-0 grazie alla rete di Borja Mayoral.

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE – Dopo le vittorie di Milan, Juventus, Napoli e Lazio, anche la Roma risponde in attesa della partita di questa sera tra Fiorentina e Atalanta. La corsa per il quarto posto – che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League – si fa sempre più interessante. Ai giallorossi basta un gol per avere la meglio sul Bologna di Sinisa Mihajlovic: a firmarlo è Borja Mayoral che, a un minuto dalla fine del primo tempo, sfrutta un’indecisione di Danilo e supera Skorupski in uscita, insaccando il pallone che vale 1-0 e tre punti. I giallorossi salgono a quota 54, a cinque lunghezze dal quarto posto (che potrebbero diventare 7 in caso di vittoria dell’Atalanta nel posticipo di Serie A).