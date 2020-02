Roma, 1-0 al Gent con qualche rischio: Fonseca ringrazia Carles Perez

Condividi questo articolo

La Roma, altra italiana con l’Inter in Europa League, ha battuto il Gent all’Olimpico nell’andata dei sedicesimi finale. Fonseca ringrazia Carles Perez

TUTTO APERTO – Roma-Gent 1-0. Finisce così il primo round della sfida di Europa League ai sedicesimi per gli uomini di Paulo Fonseca. Decisivo il gol di Carles Perez su assist di Edin Dzeko al 13′. Contro la squadra belga, però, i giallorossi corrono più di un rischio. Pau Lopez impegnato in entrambe le frazioni di gioco, mentre i padroni di casa hanno sfiorato il raddoppio prima con Chris Smalling e poi nel finale con Aleksandar Kolarov. A fine partita, qualche fischio dai tifosi romanisti presenti allo stadio. Importante per i capitolini non aver subito gol, ma la qualificazione resta aperta a una settimana dalla gara di ritorno.