Rizzoli: "Serie A, distanza anche per le proteste. VAR e designazioni…"

Seconda parte dell’intervista al designatore della CAN A, Nicola Rizzoli. Nella prima parte (che potete trovare QUI) si parla di ripartenza della Serie A e di come i direttori di gara imposteranno i loro allenamenti

POLEMICHE – Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi, qualche settimana fa, non aveva escluso che per ridurre la mobilità si potesse designare un arbitro anche per una partita più vicina al suo luogo di residenza. Nicola Rizzoli, designatore della CAN A, risponde facendo una precisazione necessaria: «Voglio essere chiaro. Di base verrà designato sempre l’arbitro migliore per la partita che deve dirigere. Anche se è ovvio che abbiamo un pool di arbitri in grado di fare qualunque partita in Serie A. Poi le considerazioni sul viaggio, sul modo in cui dovranno spostarsi, sui pernottamenti. Sono elementi che saranno tenuti in considerazione, non come priorità, ma per semplificare e per salvaguardare tutti. L’obiettivo principale è evitare che un arbitro diventi positivo, perché in quel caso bisogna andare a ritroso per individuare tutti i suoi contatti. Tutti dovranno essere facilmente tracciabili e isolabili per finire il campionato anche con la possibilità che qualcuno possa diventare positivo, minimizzando il rischio grazie ai protocolli».

MENO AGGRESSIVITÀ – Capitolo proteste. Il documento predisposto dalla Lega Serie A dice chiaramente che saranno vietate le proteste nei confronti degli arbitri e le distanze di sicurezza. «Stiamo parlando di correttezza – sottolinea Rizzoli – che dovrebbe già esserci da un punto di vista del rispetto e che prevede che per parlare ci siano solo due persone. L’emergenza legata al virus ci impone la distanza e quindi laddove il capitano verrà a parlare con la giusta distanza e i giusti modi l’arbitro parlerà. Se istintivamente, perché l’istinto e l’adrenalina sono comprensibili, verrà troppo di corsa dimenticando la distanza sarà invitato a mantenersi a un metro e mezzo. Solo se si va oltre il rispetto e la correttezza sarà necessario ammonirlo per comportamento antisportivo. Insomma, è solo un rafforzativo di quello che è un passo culturale da compiere. Ma è quello che abbiamo sempre fatto. Quando ci sono stati troppi giocatori a protestare dall’arbitro, il direttore di gara non ha parlato, ma ha cercato il capitano chiedendogli di mandare via i compagni per poi parlare».

CRESCERE – Le parole di Rizzoli invitano ad uno scatto culturale. Ma ciò è davvero possibile in un paese e in un campionato come il nostro? «È un’opportunità. Da queste situazioni dobbiamo imparare cosa migliorare e questo vale per tutti, non parlo solo di calcio. E nel nostro caso questi comportamenti possono diventare un bel messaggio. La gente vedrà un rispetto maggiore, con le distanze ed i modi giusti e in quel caso il dialogo ci sarà, se si deve venire addosso a protestare allora ci sarà un deterrente in più contro questo atteggiamento aggressivo».

TECNOLOGIA – Capitolo VAR. Alla ripresa ci sarà, conferma Rizzoli, ma con postazioni messe in sicurezza e con 3 persone anziché 4 (il quarto, l’operatore che invia le clip alle regie, sarà altrove). Ma la VAR room unica, a Coverciano, avrebbe potuto rappresentare un grosso vantaggio in questa fase: «Potenzialmente sì e potenzialmente no. Tedeschi e spagnoli, ad esempio, hanno valutato fino all’ultimo la sala unica a rispetto alle varie postazioni negli stadi. E anche lì si è scelto di mantenere le persone separate anziché assembrarle. Ripeto, dobbiamo fare in modo di non aver positivi, perché si complicherebbe tutto. Anche se c’è da dire che per come è progettata la Var Room di Coverciano garantirebbe il distanziamento anti-contagio rispetto ad altre che usano sale uniche. Mentre noi come gli spagnoli avremo postazioni separate e chiuse e con ventilazione autonoma».

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Edoardo Lusena