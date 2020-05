Rizzoli: “Ritiri blindati in Serie A? Per gli arbitri sarebbe impossibile”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Nicola Rizzoli, designatore della CAN A. Si parla di ripresa della Serie A e delle precauzioni adottate dalla sua squadra di arbitri. Qui la prima parte della lunga intervista

COPROTAGONISTI – Tornare in campo è uno slogan impossibile da applicare soltanto a chi, quel pallone, lo fa rotolare per novanta minuti. Se il pachiderma calcio dovesse ripartire, a muoversi sarà anche l’intero comparto dei direttori di gara. Nicola Rizzoli, designatore della CAN A, ha dovuto tenere alta la tensione durante la quarantena forzata, come fosse in un club di Serie A: «I primi dieci giorni dallo stop al campionato anche per gli arbitri sono stati l’occasione per uno stop completo, l’hanno usato come occasione per stare con le proprie famiglie in un momento molto difficile. Poi abbiamo ricominciato con incontri video e riunioni tecniche a distanza. Ma con tutti ci siamo sentiti sempre e comunque. Avvertivo parlando con loro una differenza in chi vive in zone più colpite dal virus, penso agli arbitri lombardi, rispetto a quelli del Sud. E nelle prime settimane a questo si è aggiunta l’attesa per chi aveva arbitrato partite in cui ci sono stati giocatori positivi. Poi, risentirsi tutti insieme è stato un bel momento perché ha dato la sensazione di ricominciare. Certo, parlarne ora rispetto a un mese fa significa farlo in uno scenario completamente diverso. Ma tutti sono stati in attesa, nessuno ha fatto ipotesi o discorsi personali».

RIPARTENZA – Le squadre di Serie A si stanno ritrovando dopo uno stop fatto di allenamenti casalinghi. Rizzoli sottolinea il programma di ripresa dei fischietti: «Per ciascuno c’è stato un programma di allenamento personalizzato in base agli spazi che aveva. Chi aveva la palestrina in casa ha avuto la possibilità di fare pesi e ginnastiche mirate, ma bene o male chiunque è riuscito a fare gli esercizi di base. Chi aveva anche spazi esterni privati e ha potuto fare test confrontandosi col preparatore atletico. Da quando c’è stata la possibilità di uscire poi, non avendo ancora i nostri poli di allenamento disponibili, tutti si sono allenati anche sulla corsa individualmente in un programma comune per tutti».

IN RIGA – Uno stato di forma che dovrà necessariamente crescere ed essere testato, come per i calciatori, anche per gli arbitri di Serie A: «È buono – sottolinea Rizzoli – lo verificheremo presto con più precisione, ma è buono. Certo, rimettere in forma un arbitro è più semplice rispetto a un giocatore. Non c’è l’impatto, non c’è lo scontro fisico. Tanto lavoro va sul piano anaerobico e su quello della reattività. I problemi più grossi, vedendo anche il campionato tedesco, ci sono sui giocatori, ma con le 5 sostituzioni le squadre arrivano più fresche alla fine».

PRECAUZIONI – Il documento della Lega Serie A non prevede un ritiro totale per gli arbitri, che comunque dovranno radunarsi prima o poi: «Fermo restando che aspettiamo anche noi l’incontro del 28 maggio col ministro Vincenzo Spadafora, abbiamo alcune ipotesi. A partire da un raduno di controllo anche medico-clinico per una settimana in una delle nostre sedi (Coverciano o l’Acqua Acetosa, la location è ancora da stabilire, ndr). Si terrà prima della ripresa del campionato. Anche perché in tempi normali, dopo il campionato, fra giugno e inizio luglio facciamo tutte le visite, quindi i certificati sarebbero in scadenza a stagione ripresa. Considerando quanto sarà fitto il calendario, sarà l’occasione per fare insieme tutti i test fisici. Con tamponi e test sierologici che stabilirà il protocollo. Se non fosse possibile per motivi che stabilirà il medico Pizzi, faremo gli stessi controlli non in ritiro ma individualmente nelle varie sedi degli arbitri».

RISCHI – L’idea iniziale del Comitato tecnico-scientifico del governo prevedeva un ritiro totale. Da applicare necessariamente anche ai direttori di gara: «L’obiettivo principale della Federazione è quello di garantire il campionato. La squadra arbitrale non può essere paragonata a una squadra di calciatori, anche sul fronte professionistico. La differenza principale tra le squadre e gli arbitri è che se dovessimo fare per tutti i nostri un ritiro chiuso avremmo nel gruppo circa 100 persone fra arbitri di Serie A e B, assistenti, numero che salirebbe ulteriormente con lo staff tecnico. Di questi ogni giornata 10 gruppi da 6 partirebbero per dieci posti diversi. Partirebbero puliti e sicuri dopo aver fatto il tampone, al rientro il tampone verrebbe fatto una volta rientrati nel gruppo. Se durante il viaggio uno di questi contrae il virus a quel punto devi fermare tutti. Questo significa non garantire il campionato. Anche con la Uefa e le varie federazioni con cui abbiamo un panel in cui ci confrontiamo con gli altri designatori una delle prime considerazioni che abbiamo fatto era proprio questa. Il ritiro chiuso per gli arbitri, che non viaggiano con charter o treni riservati come i calciatori, avrebbe amplificato il rischio. Quindi isolarli è meglio che assembrarli. Superato questo scoglio il problema più grosso per gli arbitri adesso è come fare i tamponi a ciascuno nella propria sede. Quando ciascuno parte per arbitrare dovrà essere nelle condizioni di aver fatto il tampone. Ma è una cosa che stiamo verificando, abbiamo delle ipotesi, ma anche per questo aspettiamo le decisioni e il protocollo».

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Edoardo Lusena