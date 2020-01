Ritiro vicino per l’ex Inter Pandev: “Il mio ultimo anno: due obiettivi”

Goran Pandev ha annunciato il probabile ritiro a fine stagione. L’attaccante del Genoa, ai microfoni di “Sky Sport”, ha dichiarato che questa sarà probabilmente la sua ultima stagione da calciatore. Nei prossimi mesi, due obiettivi chiari prima di appendere gli scarpini al chiodo.

RITIRO – Goran Pandev con ogni probabilità si ritirerà al termine della stagione 2019/20. L’attaccante macedone, classe 1983, in forza al Genoa, ha dichiarato che questo sarà probabilmente il suo ultimo anno da calciatore. Cresciuto nel Belasica nella natale Macedonia e poi nelle giovanili dell’Inter, in carriera Pandev ha indossato le maglie di Spezia, Ancona, Lazio, Inter, Napoli, Galatasaray e Genoa. In nerazzurro ha vissuto una stagione e mezza, dal gennaio 2010 all’estate 2011: per lui 68 presenze e 8 gol. Con l’Inter ha anche vissuto il periodo migliore della sua carriera, vincendo 6 trofei: agli ordini di José Mourinho ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, una Champions League, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per Club. Meno gloria invece con la Nazionale della Macedonia, di cui è però recordman di presenze (108) e gol (34).

DUE OBIETTIVI – Goran Pandev ha dichiarato che probabilmente smetterà a fine anno, prima però intende raggiungere due obiettivi, a livello di club e di nazionale. Ecco le sue parole: «Voglio smettere con la salvezza col Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la mia nazionale. A marzo giocheremo gli spareggi, non so se riusciremo a centrare questo obiettivo. Adesso però sono solo concentrato ad aiutare il Genoa a fare punti così da uscire da questa brutta situazione».