Renzi attacca Spadafora: “Non decide da solo, siamo in democrazia”

Condividi questo articolo

Matteo Renzi interviene nel dibattito sulla ripresa dei campionati di calcio attaccando il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Anche Matteo Renzi interviene nel dibattito tra il calcio italiano e il Ministro Spadafora con un post su facebook che è un chiaro attacco al ministro, colpevole a suo dire di prendere decisioni da solo senza tenere conto che in un contesto democratico le decisioni dovrebbero arrivare dopo una discussione. Le parole dell’ex Presidente del Consiglio: «Campionato di calcio. Non è la priorità, certo. Ma è una scelta importante. Dice il Ministro dello sport che “non se ne parla proprio”. E chi lo ha deciso? Lui allo specchio? In democrazia si parla di tutto. E si parla soprattutto delle scelte che riguardano tanti cittadini. Il ministro venga in Parlamento, non può decidere da solo: siamo una democrazia».