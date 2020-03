Reina: “Coronavirus, non respiravo! In Spagna si sono mossi in ritardo”

Condividi questo articolo

Pepe Reina, ex portiere tra le altre di Napoli e Bayern Monaco, oggi all’Aston Villa, nel corso di una video-intervista su Skype con il “Corriere dello Sport” parla della sua brutta esperienza con il Coronavirus (Covid-19).

BRUTTA ESPERIENZA – Pepe Reina, oggi portiere dell’Aston Villa, parla della sua esperienza con il Coronavirus (Covid-19): «Chi mi ha diagnosticato il Coronavirus? medici della Premier, mi hanno dato tutte le informazioni necessarie, oltre al protocollo da seguire. Qui in Inghilterra i tamponi li fanno esclusivamente ai malati gravi, nel mio caso non vi erano dubbi. Virus. Il fi sico ha reagito bene. Ti dico la verità, a parte qualche momento non facile, è stato come se avessi avuto l’infl uenza, solo più pesante. Voglia di giocare? No, non ne ho affatto. Seguo l’evolversi della situazione, mi informo, vediamo. Adesso la compagnia non manca, ma sono stato in isolamento dopo i primi sintomi del virus. Febbre, tosse secca, un mal di testa che non mi abbandonava mai, quel senso di spossatezza… L’unico spavento quando per venticinque minuti mi è mancato l’ossigeno, come se la gola si fosse improvvisamente ristretta e l’aria non riuscisse a passare… I primi sei, otto giorni li ho trascorsi chiuso in una stanza».

IN SPAGNA – Pepe Reina, parla della sua Spagna, tra le Nazioni più colpite dal Coronavirus: «In Spagna si sono mossi in ritardo, sono nel dramma, temo che la Spagna supererà l’Italia dal punto di vista dei contagiati e dei morti».