Real Madrid, Zidane appeso alla Champions: rassicurazione per l’Inter?

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

Zinedine Zidane per il momento non è in discussione per il Real Madrid. Il tecnico francese sarà in panchina almeno fino alla decisiva sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach che riguarderà anche il destino dell’Inter

Per il momento non c’è aria di cambi in casa Real Madrid. La sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ha messo il tecnico Zinedine Zidane sulla graticola, il club spagnolo si giocherà tutto nella prossima sfida contro il Borussia Mönchengladbach dove, in teoria, potrebbe bastare un pareggio che permetterebbe a spagnoli e tedeschi di passare il turno a scapito dell’Inter anche nel caso in cui i nerazzurri vincessero contro lo Shakthar Donetsk. I nerazzurri però non dovrebbero temere troppo il biscotto in quanto, secondo “El Pais”, la posizione di Zidane dipende esclusivamente dalla Champions League; il destino del tecnico è appeso alla massima competizione europea e un pareggio con secondo posto nel girone potrebbe non bastare a salvare la panchina dell’ex centrocampista francese. Una rassicurazione in più per i nerazzurri, chiamati a fare comunque il loro dovere contro lo Shakhtar: il Real Madrid giocherà per vincere.