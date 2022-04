Il Real Madrid vede i fantasmi ma la spunta ai supplementari: Chelsea fuori

Finisce 2-3 dopo i tempi supplementari Real Madrid-Chelsea. A Londra era terminata 1-3 per le Merengues. Benzema ancora decisivo con la rete nell’extra time

SPETTACOLO − Partita pazza e spettacolare al Bernabeu con un Real Madrid reduce dall’1-3 di Londra con il Chelsea e netto favorito alla vigilia. Ma in Champions League nulla è scontato. La squadra di Tuchel, senza l’ex Inter Lukaku, parte fortissima e al 15′ è già in vantaggio: Werner suggerisce per Mount che col piattone destro batte Courtois. Il Chelsea crede nell’impresa che diventa tanto tangibile nel secondo tempo. Minuto 51, Mount si trasforma in assist-man per Rudiger che di testa porta sul 2-0 i Blues. Il Real Madrid non riesce più a reagire e 11 minuti più tardi vede ancor più i fantasmi quando Werner la mette all’angolino su assist di Kovacic facendo 0-3 Chelsea. Se finisse così la squadra di Tuchel volerebbe in semifinale di Champions League. Ma le Merengues oltre ad avere cuore, orgoglio e mentalità europea hanno anche grande talento. All’81, Modric si inventa un assist da fuoriclasse assoluto mandando in porta Rodrygo che batte Mendy accorciando le distanze. Gol fondamentale per rimettere tutto in equilibrio e mandare la gara ai tempi supplementari. Il Real Madrid parte alla grande nell’extra-time, pronti-via e al 96′ arriva il gol di Benzema che sfrutta un dolce assist di Vinicius Junior. Nei minuti finali, vano il forcing dei londinesi con Havertz e Jorginho che sprecano a pochi passi da Courtois. Real Madrid in semifinale di Champions League.