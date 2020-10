Real Madrid, tonfo clamoroso: impresa Cadice che si impone 0-1

Condividi questo articolo

Zidane Real Madrid

Il Real Madrid, avversario dell’Inter nel girone di Champions League, era in campo quest’oggi per la quarta giornata della Liga. I “blancos” sono stati sconfitti dal Cadice in casa

TONFO – Tonfo clamoroso del Real Madrid che, all’Alfredo di Stéfano Stadium, cade contro il Cadice. Gli ospiti si impongono per 1-0 con la rete di Anthony Lozano su assist di Alvaro Negredo. A nulla vale l’assedio dei blancos che non riescono ad evitare la sconfitta. Riparte male così il campionato dei blancos, che erano reduci, prima della sosta da tre vittorie consecutive.