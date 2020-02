Real Madrid-Manchester City 1-2: Guardiola ribalta Zidane! Ramos espulso

Real Madrid-Manchester City, gara d’andata degli ottavi di Champions League, è appena terminata. Guardiola espugna il Bernabeu ribaltando con Gabriel Jesus e De Bruyne lo svantaggio iniziale firmato Isco, nel finale espulso Sergio Ramos

BIG MATCH – Real Madrid-Manchester City, spettacolo al Bernabeu. Nel primo tempo Gabriel Jesus impegna Thibaut Courtois, poi Karim Benzema di testa trova la grande parata di Ederson. Nella ripresa succede di tutto. Kevin De Bruyne in contropiede serve Riyad Mahrez che calcia a giro mandando fuori di poco. L’algerino poi entra in area e viene respinto da Courtois. Al 60′ si sblocca la partita, con Isco che su assist di Vinicius dopo una doppia palla persa dagli ospiti batte Ederson. Il pareggio arriva al 78′, quando De Bruyne pennella un cross per Gabriel Jesus che di testa sovrasta Sergio Ramos battendo Courtois. Neanche un minuto più tardi, lo stesso brasiliano ancora di testa manda di poco alto su bel cross di Mahrez. All’82’ Raheem Sterling salta Dani Carvajal e viene steso in area. Per l’arbitro Orsato nessun dubbio, calcio di rigore: dal dischetto De Bruyne completa la rimonta. Poco dopo, Sergio Ramos butta giù Gabriel Jesus poco prima del suo ingresso in area e viene espulso. Non succede più nulla e Pep Guardiola può festeggiare la vittoria nel primo round contro Zinedine Zidane. Con questo risultato, i Citizens avvicinano i quarti di finale di Champions League in vista del ritorno all’Etihad.