Real Madrid in campo contro l’Huesca, Zidane fa le prove anti Inter

Zinédine Zidane Real Madrid

Il Real Madrid scende in campo oggi alle 14 per la sfida casalinga contro l’Huesca per l’ottava giornata della Liga. Il tecnico Zinedine Zidane fa prove di formazione per la fondamentale sfida di martedì contro l’Inter

Martedì è previsto il big match di Champions League tra Real Madrid e Inter ed entrambe le squadre scendono in campo oggi nei loro rispettivi campionati. Alle 18 l’Inter ospita il Genoa, alle 14 il Real Madrid è impegnato anch’egli in casa contro l’Huesca. La formazione ufficiale dei blancos mostra che Zidane non ha fatto troppo turn-over e soprattutto schiera il possibile attacco che potrebbe scendere in campo anche martedì contro i nerazzurri, il tridente Asensio-Benzema-Hazard.

LA FORMAZIONE

Courtois, Vazquez, Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Hazard.