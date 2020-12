Real Madrid, il futuro di Zidane: se ne parlerà oggi in Giunta Direttiva?

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

Il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid sembra essere in bilico dopo la sconfitta di ieri contro lo Shakhtar Donetsk. Oggi si riunirà la Giunta Direttiva del club spagnolo

Il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è diventato molto in dubbio dopo la sconfitta di ieri contro lo Shakhtar Donetsk che ha complicato il cammino dei blancos in Champions League. Ora il Real Madrid sarà costretto a vincere contro il Borussia Mönchengladbach nell’ultima giornata, basterebbe un pareggio, ma gli spagnoli non potranno fare calcoli in una partita che sarà seguita con grande attenzione anche dall’Inter che sarà impegnata contro lo Shakhtar Donetsk. Oggi si riunirà la Giunta Direttiva del Real Madrid, secondo il quotidiano sportivo spagnolo “Marca” il futuro del tecnico al momento non è all’ordine del giorno, ma si analizzerà la situazione; la panchina di Zidane dipenderà molto da come finirà questo girone di Champions League.