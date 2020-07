Real Madrid-Getafe, ecco le formazioni ufficiali. Inter tiene d’occhio per l’EL

Condividi questo articolo

Real Madrid-Getafe è alle porte: sono state comunicate da poco le formazioni ufficiali delle due squadre. Gli ospiti sono chiamati a fare punti per proseguire nella corsa per l’Europa nelle fasi cruciali della Liga Spagnola. L’Inter osserva in vista dell’Europa League. Di seguito le scelte dei due allenatori per la partita di questa sera

FORMAZIONI UFFICIALI – Il Getafe non ha iniziato bene dopo lo stop legato al Coronavirus, ma ora sembra in ripresa dopo qualche passo falso di troppo. Gli avversari dell’Inter in Europa League, però, avranno di fronte i Blancos, in piena corsa per il titolo spagnolo insieme al Barcellona. Ecco le scelte dei due allenatori per Real Madrid-Getafe.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Zidane.

Getafe (4-4-2): Soria; Damian, Djene, Etxeita, Olivera Miramontes; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Timor, Mata. Allenatore: Bordalas.