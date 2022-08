Il Real Madrid fa sua la Supercoppa: Eintracht battuto, ‘legge’ Benzema

La Supercoppa Europea finisce nelle mani del Real Madrid. I blancos battono l’Eintracht Francoforte 2-0 a Helsinki, con il solito Benzema sul tabellino dei marcatori.

PRIMO TROFEO – Il Real Madrid ricomincia la stagione così come aveva finito la scorsa: vincendo. Dopo la Champions League dello scorso 28 maggio a Parigi arriva anche la Supercoppa Europea, nella finale di Helsinki con un 2-0 sull’Eintracht Francoforte. Inizio equilibrato, con Thibaut Courtois che salva su Daichi Kamada e Tuta che interviene sulla linea su Vinicius Junior. Il portiere del Real Madrid si oppone, sempre sullo 0-0, a una conclusione di Ansgar Knauff, ribadendo il suo ruolo decisivo già visto nella finale di Champions League col Liverpool. Al 37′, dopo una gran parata di Kevin Trapp su Vinicius Junior, corner con sponda di Karim Benzema per Casemiro che dal fondo rimette in mezzo verso David Alaba, pronto a mettere in rete a porta vuota. Poco dopo Benzema ha la palla del raddoppio, ma manda a lato. All’ora di gioco traversa di Casemiro, con un tiro dal limite. L’Eintracht Francoforte (privo di Filip Kostic che domani firmerà con la Juventus) col passare dei minuti cala nettamente. Resta in partita fino al 65′, finché Vinicius Junior crossa da sinistra e Benzema dal limite calcia di prima intenzione sorprendendo Trapp. Un gol che chiude i conti per la Supercoppa Europea al Real Madrid e, di fatto, anche per il Pallone d’Oro.