Real Madrid con un piede in semifinale. Vince anche il Manchester City

Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha battuto 3-1 il Liverpool di Jurgen Klopp con una gara dai due volti. Vince 2-1, allo scadere, anche il Manchester City di Guardiola contro il Borussia Dortmund

PRIMO ATTO – Gol e spettacolo nelle gare d’andata dei primi due quarti di finale di Champions League:

REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1: Il Real Madrid ha battuto con un largo 3-1 il Liverpool di Klopp. Nel primo tempo, i blancos hanno trovato la via della rete in due occasioni: al 27′ con Vinicius Junior, e al 36′ con Marco Asensio. In entrambe le occasioni, la difesa dei Reds non è stata impeccabile. Nella ripresa, accorcia le distanze Mohamed Salah (51′), ma al 65′ ancora Vinicius firma la doppietta e riporta Zinedine Zidane a distanza di sicurezza.

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1: Emozioni anche all’Etihad Stadium, dove i Citizens di Pep Guardiola gioiscono allo scadere contro il Borussia Dortmund. Il vantaggio inglese arriva al 19′, ed è targato Kevin De Bruyne, che scaraventa in porta il pallone al termine di un’azione elaborata e rifinita da Mahrez. Nel finale, i gialloneri trovano un clamoroso pareggio grazie al gol dell’intramontabile Marco Reus, ma subiscono la rete del definitivo 2-1 dal giovanissimo Phil Foden, che regala a Guardiola una vittoria preziosissima in vista del ritorno.