Real Madrid campione d’Europa: Liverpool battuto. Courtois prodigioso!

Il Real Madrid batte il Liverpool per 0-1 allo Stade de France. Le Merengues subiscono l’ondata Reds ma riescono a vincere la quattordicesima Champions League della propria storia grazie a Vinicius e ad un Courtois straordinario

QUATTORDICESIMA − A Saint-Denis si gioca la 67esima finale di Coppa dei Campioni/Champions League. Il match inizia con una mezzoretta di ritardo a causa di alcuni disguidi tecnici legati all’ingresso nello stadio di diversi tifosi del Liverpool. Il canovaccio sin dalle prime battute è soltanto uno: i Reds attaccano, Courtois para e il Real Madrid che gioca di ripartenza. Pronti-via e al 15′ Salah sfiora la rete di tacco ma straordinaria la reattività del portiere Blancos. Cinque minuti più tardi, Courtois si supera su Mané sfoderando un autentico miracolo sulla botta potente dell’attaccante senegalese. L’unico sussulto del Real Madrid arriva al 42 ed è un sussulto che sa di tuono allo Stade de France. Benzema, dopo una mischia in area, ribadisce in rete ma il Var dopo alcuni minuti di check annulla il gol per fuorigioco del francese. Nella ripresa, le Merengues partono leggermente meglio e al 58esimo trovano il vantaggio: Valverde serve con un tiro-cross Vinicius che sotto porta batte Alisson per l’1-0. Il gol subito riversa in avanti il Liverpool che però impatta contro un Courtois in versione Super Man. Infinita la sfida tra Salah e il portiere ex Chelsea che compie tre interventi straordinari, prodigioso il terzo al minuto 82.