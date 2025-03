Ravezzani duro: «Juventus, progetto fallito. Thiago Motta presuntuoso»

FALLIMENTO TOTALE – Fabio Ravezzani, tramite un post su X, ha commentato in questo modo la notizia della giornata: ossia l’esonero di Thiago Motta dalla Juventus. Il collega, direttore di TeleLombardia, è andato all’attacco: «Esonerare il simbolo del nuovo corso dopo soli 8 mesi è la certificazione di un progetto fallito che coinvolge anche chi lo ha ideato. Motta sembrava avere idee e carattere. Incredibile che Giuntoli non abbia valutato fosse un carattere incompatibile con i giocatori della Juve. Vedendo Motta così sprezzante e presuntuoso nelle conferenze stampa, mi veniva da pensare: ma questo chi si crede di essere, l’inventore del pallone? Temo che dopo un po’ la stessa domanda se la sia posta la maggioranza dei calciatori della Juve». Al posto di Motta, la società bianconera ha deciso di affidare le redini della panchina per le prossime nove partite a Igor Tudor. Il croato, con un grande passato da calciatore alla Juventus, lo scorso anno aveva preso la Lazio dopo l’esonero di Maurizio Sarri, lasciando però a giugno la Capitale. Ora una nuova avventura.