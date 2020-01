Ramsey: “Champions League? Juventus, dalla Serie A forza necessaria”

Ramsey, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Sky Sport”. Il gallese ha quindi parlato della corsa scudetto e dell’importanza del titolo per i bianconeri

DIFFERENZE – Aaron Ramsey ha prima parlato delle differenze tra l’Italia e l’Inghilterra: «La Serie A è molto più tattica rispetto alla Premier League. Molte squadre si difendono in profondità e tu devi cercare di rompere i due blocchi in modi differenti. In Premier League invece c’è più spazio, probabilmente l’intensità è leggermente maggiore perché ti devi guardare di più alle spalle. Sono rimasto impressionato dal campionato, dalla qualità e della tecnica. Spero di avere una stagione significativa».

SERIE A – Ramsey ha quindi parlato della corsa scudetto e degli obiettivi stagionali dei bianconeri: «La Champions League è sicuramente un trofeo che vogliamo vincere. Innanzitutto bisogna lavorare sodo per vincere il campionato, perché è questo che poi ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti ed entrare in Champions League. Quello che vogliamo è provare a vincere qualcosa. Per fortuna abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda per raggiungere questo obiettivo».

Fonte: sport.sky.it