Rakitic: “Vidal giocava di più perché amico di Messi? C’erano decisioni…”

Condividi questo articolo

Ivan Rakitic Barcellona

Intervistato ai microfoni di Radio Marca e El Partidazo de Cope, Ivan Rakitic, neo centrocampista del Siviglia, ha parlato dell’ex compagno di squadra al Barcellona, Arturo Vidal

FAVORITISMI – Ivan Rakitic, nuovo centrocampista del Siviglia, ha risposto così ad una domanda un po’ scomoda, vale a dire se credesse che l’ex compagno di squadra al Barcellona, Arturo Vidal, giocasse di più «perché amico di Leo Messi». «Non lo so – ha riportato il sito di Sport –. Ho sempre voluto essere a disposizione dell’allenatore e c’erano decisioni che non volevo capire, ma dovevo farlo per il gruppo…».