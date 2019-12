Radu, arriva concorrenza al Genoa? Trattativa in corso per un ritorno

Radu potrebbe ritrovarsi un nuovo concorrente per la porta del Genoa a partire da gennaio. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Twitter, trattativa in corso per un ritorno

PORTE GIREVOLI? – “Mattia Perin può tornare al Genoa: trattativa in corso con la Juventus“. Da vedere se l’operazione ritorno andrà in porto. E se avrà effetti sulla posizione di Ionut Andrei Radu. Il portiere romeno in prestito dall’Inter può tornare in nerazzurro a partire da giugno (se per restare o meno è ancora tutto da stabilire) ed è probabile che il “Grifone” voglia muoversi preventivamente in ottica futura. Di seguito il tweet di Gianluca Di Marzio.