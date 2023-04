Rabiot segna e causa il rigore ma alla Juventus basta l’1-1

Dopo l’1-0 dell’andata firmato da Gatti (vedi report), la Juventus pareggia 1-1 a Lisbona eliminando così lo Sporting e accedendo alle semifinali di Europa League.

PRIMO TEMPO – La Juventus va a Lisbona per difendere l’1-0 dell’andata allo Stadium. Il pallino del gioco è in mano alla squadra di Massimiliano Allegri, che trova il vantaggio nei primi dieci minuti. Sullo sviluppo di un calcio d’angolo, dopo alcune deviazioni, Adrien Rabiot riesce a girarsi col sinistro e a trovare il gol dell’1-0 per i bianconeri. Al 17′ è sempre il Rabiot a causare però un rigore per portoghesi. Edwards salta secco Alex Sandro e sul suo cross basso una deviazione fa sbattere il pallone contro il palo. Il 25 va dritto sulla gamba di Ugarte nel tentativo di recuperare il pallone. Se ne occupa proprio Edwards che non sbaglia e fa 1-1. Diomandè sfiora il palo destro al 33′ sul quinto corner della gara dello Sporting.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la Juventus punta per lo più a perdere tempo per difendere il risultato. Gli attacchi dello Sporting Lisbona non riescono ad essere efficaci. Partita comunque vivace con azioni da una parte e dall’altra. Al 68′ Dusan Vlahovic riceve un pallone in profondità, lavora bene e serve Federico Chiesa. Il 7 però col sinistro spara alto. Al 70′ Bremer è costretto a lasciare il campo per infortunio, a sei giorni da Inter-Juventus di Coppa-Italia. Coates all’88’ si divora il gol del 2-1 sparando alto da buona posizione. Finale di gara acceso con i bianconeri che si salvano dal vantaggio portoghese. Edwards cerca un rigore al 93′ ma viene ammonito per simulazione.