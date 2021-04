PSG e Chelsea in semifinale di Champions League con due sconfitte

Dopo i risultati dell’andata, arrivano i primi verdetti dai quarti di finale di Champions League: il PSG perde in casa con il Bayern Monaco ma accede alle semifinali in virtù della vittoria all’Allianz Arena (2-3). Qualificazione più comoda per il Chelsea, che aveva battuto il Porto all’andata, cade con lo stesso risultato ma porta a casa la qualificazione

Pochi gol ma non per questo poco spettacolo nelle due gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League, giocate questa sera. Sono arrivati anche i primi verdetti, che incoronano PSG (per i gol segnati in trasferta) e Chelsea come prime semifinaliste. Bayern Monaco e Porto eliminate.

PARIS SAINT-GERMAIN – BAYERN MONACO 0-1 (3-3): Ci si aspettava tanto spettacolo dopo il 2-3 dell’Allianz Arena. Le emozioni, tra PSG e Bayern, non sono mancate neppure al Parco dei Principi. È mancato solo il cinismo da parte delle due formazioni. Nello specifico da parte di Kylian Mbappé e compagni, che nel primo tempo colgono ben due legni con Neymar, ma nella ripresa vengono assediati dai bavaresi. Alla squadra di Hans-Dieter Flick non è bastato il gol di Choupo-Moting, al 40′ con un colpo di testa, per ottenere l’impresa. Tedeschi eliminati.

CHELSEA – PORTO 0-1 (2-1): Partita relativamente più tranquilla rispetto a quella del Parco dei Principi. Il Chelsea, forte del 2-0 dell’andata, può speculare sul suo vantaggio e, pur faticando a tirare in porta, concede pochissimo ai portoghesi. Nel finale, arriva la rete di Mehdi Taremi, che regala al Porto la vittoria ma non basta per passare il turno. I Blues, rimessi in piedi da Thomas Tuchel, ottengono una fondamentale qualificazione in semifinale di Champions League.