Premier League, arriva lo stop? Riunione d’urgenza dopo Arteta positivo

La Premier League potrebbe fermarsi per il Coronavirus, dopo che il manager dell’Arsenal Arteta è risultato positivo (vedi articolo). È appena uscito un comunicato che annuncia un meeting previsto per la mattina di quest’oggi (venerdì 13 marzo), nel quale si discuterà del calendario delle partite.

STOP ANCHE IN INGHILTERRA? – “A seguito dell’annuncio dell’Arsenal di questa sera, nel quale è stato comunicato che il manager della prima squadra Mikel Arteta è risultato positivo al Coronavirus, si è stabilito un meeting di emergenza. I club sono convocati per domani mattina (venerdì, ndr) per discutere delle prossime partite e del calendario. La Premier League non farà ulteriori commenti prima che si svolga questa riunione”.

