Premier League, ok ai 5 cambi: ok alla nuova panchina

Arrivano novità dall’Inghilterra e dalla Premier League. Il massimo campionato inglese ripartirà infatti il 17 giugno con una novità relativa alle sostituzioni così come per la Serie A

SOSTITUZIONI – La Premier League ha ufficializzato il via libera alle cinque sostituzioni per la stagione 2019/2020, che ripartirà il prossimo 17 giugno. Saranno nove i giocatori a disposizione in panchina, due in più rispetto a prima.

Fonte: skysport.it