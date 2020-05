Premier League, il comunicato dei club: obiettivo concludere la stagione

Condividi questo articolo

Giornata importante per il futuro della Premier League 2019/2020. Si è tenuto infatti un incontro per decidere le linee guida su questa stagione con l’obiettivo di terminarla nonostante l’emergenza Coronavirus

COMUNICATO – “Nell’incontro odierno della Premier League, i club hanno discusso delle possibili fasi per la ripresa della stagione 2019/20, quando risulterà sicuro e appropriato farlo. È stato ribadito che i pensieri di tutti sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dalla pandemia di coronavirus. La priorità della Premier League è la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori, dipendenti, tifosi e di tutta la comunità. La Lega e i club stanno considerando di procedere con un primo tentativo e ritorneranno ad allenarsi e a giocare con il permesso del Governo, dietro un esperto parere medico e dopo una consultazione con giocatori e manager. La Lega ha accolto la creazione di un gruppo di lavoro medico governativo per un ritorno del calcio professionistico, che si è incontrato per la prima volta stamane. Non sono state prese decisioni all’incontro di oggi, i club si sono scambiati punti di vista sulle informazioni relative al Project Restart. È stato concordato che le associazioni di calciatori e manager sono determinanti in questo processo e saranno ulteriormente consultate. I club confermano il loro intento di finire la stagione 2019/20, mantenendo l’integrità della competizione e ha accolto il supporto del Governo”.

Fonte: sport.sky