Politano fa un favore all’Inter: 0-1 Napoli sul Milan, rossoneri a -9

Matteo Politano Napoli

Il Milan cade in casa contro il Napoli, nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Segna Politano, Inter a +9.

FAVORE DA EX – Il posticipo tra Milan e Napoli è la sfida di lusso della ventisettesima giornata. Entrambe le squadre si giocano molto, i rossoneri per rimanere attaccati all’Inter, gli azzurri per inseguire l’Europa. La gara rimane in sostanziale equilibrio per tutta la prima frazione. Poi a inizio ripresa Matteo Politano inverte il piano inclinato, all’improvviso. L’ex giocatore dell’Inter conclude un contropiede con un morbido tocco di destro, sufficiente a superare Gianluigi Donnarumma. I rossoneri sono arrembanti ma non riescono mai ad impensierire davvero David Ospina. La sfida si accende solo nel finale. Prima il Milan invoca un rigore per un fallo su Theo Hernandez in area. Poi sul cambio di fronte lo spagnolo se la cava con un giallo per un’entrataccia su Victor Osimhen. In pieno recupero Ante Rebic riceve un rosso diretto per proteste, salterà quindi la sfida contro la Fiorentina. La gara termina 0-1, il vantaggio dell’Inter sale a 9 punti.