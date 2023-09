Pogba può dire addio al calcio? Il possibile scenario con la Juventus − SM

Pogba è piombato, nelle ultime ore, in un vortice di indiscrezioni e conferme che l’hanno riguardato in prima persona: questo il possibile scenario per la Juventus.

SCENARIO − Paul Pogba sarà sottoposto a tutta una serie di analisi dopo lo scenario di positività al doping che è venuto fuori nella giornata di ieri. Il francese adesso dovrà affrontare tutto un iter, mentre è stato sospeso in via ufficiale. Ma la Juventus inizia a pensare a come tutelarsi e non verrebbero escluse, secondo SportMediaset, eventuali vie legali. Innanzitutto il club bianconero potrebbe decidere di sospendere subito il versamento dello stipendio al centrocampista (10 milioni di euro netti all’anno fino al 2026). Almeno fino all’esito delle analisi di controprova. Tutto dipenderà da quest’ultimo tassello: se la positività dovesse essere confermata, allora Pogba rischierebbe fino a 4 anni di sospensione. Con la carriera che, a quel punto, andrebbe a terminare con un anticipato e insospettabile addio al calcio.