Plusvalenze Juventus, la sentenza è attesa in serata! Novità − Sky

Novità in merito al caso plusvalenze Juventus. C’erano dubbi sulle tempistiche della decisione della Corte Federale, che si pronuncerà in serata e non domani

LA SENTENZA − Oggi si deciderà il destino della Juventus sul caso plusvalenze. Come riferisce Sky Sport, la Corte Federale è entrata in Camera di Consiglio e la sentenza è attesa in serata. Con molta probabilità, prima dell’incontro fra Empoli e Juventus, in programma alle 20.45 allo stadio Castellani. La richiesta è quella del meno 11 in classifica più otto mesi di inibizione ai dirigenti.