Platini duro: «Sono contrario al Var. Rimuove le polemiche!»

L’ex calciatore e Presidente della UEFA Michel Platini si è pronunciato in maniera contraria all’utilizzo strutturale del Var, indicando le ragioni della sua contrarietà.

IL GIUDIZIO – L’ex Presidente della UEFA Michel Platini ha rilasciato un’intervista a SportMediaset su vari temi, tra i quali anche quello relativo al Var. L’ex calciatore della Juventus si è espresso in modo molto duro sull’utilizzo della tecnologia da parte della classe arbitrale: «Sono contrario al Var, non fa più discutere i tifosi. Non sono a favore delle cose che sintetizzano il calcio. Risolve problemi e toglie polemiche».

Platini sulle modalità con cui utilizzerebbe il Var

IL PENSIERO – Platini ha poi indicato in quali casi userebbe la tecnologia per coadiuvare l’arbitro nell’adozione delle decisioni di campo: «Io la impiegherei solo per i gol e il fuorigioco. Lì dove gli arbitri non possono vedere. Sui falli devono decidere i direttori di gara».