Pjanic: “Scudetto? Pochi punti di vantaggio. SarÃ  battaglia fino alla fine”

Pjanic: “Scudetto? Pochi punti di vantaggio. Sarà battaglia fino alla fine”

Condividi questo articolo

Miralem Pjanic, a margine di un evento Adidas, ha parlato ai cronisti presenti. Il centrocampista della Juventus ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Lotta in cui sono impegnati i bianconeri e l’ Inter, con la Lazio subito dietro. Il centrocampista bosniaco predica prudenza.

COMBATTUTO – Miralem Pjanic, nonostante l’attuale primo posto in classifica della Juventus, con l’Inter distante 4 punti, predica prudenza. Secondo il centrocampista bosniaco il campionato sarà combattuto fino alla fine: «L’anti Juventus? Ce ne sono un paio di squadre che lotteranno per lo scudetto. Noi e altre due tre squadre. Dobbiamo fare attenzione a tutte. Abbiamo la fortuna di essere primi con un piccolo vantaggio ma è poco. La concentrazione deve rimanere alta perché il campionato sarà combattuto fino alla fine. Crediamo in tutti gli obiettivi».