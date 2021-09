Pjaca gela il Sassuolo! Vittoria pesante per il Torino in trasferta

Sassuolo-Torino, match della quarta giornata di Serie A, è andato in scena questa sera al Mapei Stadium. Ad imporsi per 0-1 sono i granata allenati da Juric.

TORO – La quarta giornata di Serie A si è aperta con Sassuolo-Torino. Nel primo tempo le squadre non si fanno male e i giocatori vanno negli spogliatoi sullo 0-0, nonostante i pali colpiti da Davide Frattesi e Josip Brekalo. Nella ripresa girandola di cambi. Quando il match sembra ormai destinato ad un pareggio senza reti, arriva la fiammata della squadra di Ivan Juric. All’83’, Marko Pjaca si inserisce in area e trova un destro che buca Andrea Consigli sul secondo palo. Il punteggio non cambia più, il Torino vince per 0-1 in trasferta e sale a sei punti in classifica. Il Sassuolo di Alessio Dionisi rimane fermo a quattro.