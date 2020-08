Pirlo, le prime dichiarazioni da allenatore Juventus: “Orgoglioso e pronto”

Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus (vedi articolo). Il neo tecnico bianconero, che va a rimpiazzare l’esonerato Maurizio Sarri (vedi articolo), esprime sui social tutta la sua gratitudine al club

ORGOGLIO – Andrea Pirlo è, a sorpresa, il nuovo allenatore della Juventus. L’ex centrocampista esprime tutta la sua gratitudine e il suo entusiasmo: “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!”.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/ZiLaYfCCVB

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020