Pirlo: “La Juventus pian piano trova equilibrio. Infortunio Chiellini…”

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

Le parole del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, al termine della vittoria contro la Dinamo Kiev nell’esordio in Champions League. Le ultime anche sull’infortunio muscolare di Giorgio Chiellini, costretto ad uscire al 19′ del primo tempo

RIVALE – Grazie alla doppietta di Alvaro Morata, la Juventus ha conquistato i primi tre punti della sua stagione in Champions League contro la Dinamo Kiev. Nel finale di partita, Andrea Pirlo, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”: «Pian piano stiamo trovando equilibrio. Contro la Dinamo Kiev era importante fare partita solida. Per fortuna siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati stasera. Chiellini? Il suo infortunio ci ha costretto a cambiare le carte in corsa. Giorgio ha avuto un risentimento al flessore, di cui soffriva già dopo gli impegni con la Nazionale, e infatti a Crotone è rimasto a riposo e lo valuteremo nei prossimi giorni. Dybala? Ha bisogno di giocare e mettere minuti nelle gambe. Pian piano rivedremo anche lui al top».