Pirlo: «Perso per un episodio dubbio. Dopo tante partite manca lucidità»

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni, in conferenza stampa, subito dopo la pesante sconfitta esterna contro il Napoli

KO AMARO – Ad Andrea Pirlo non è andata giù la sconfitta contro il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico bianconero, nel post partita, ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti presenti in sala stampa: «Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. Peccato per il risultato, ma siamo contenti della prestazione. Nel primo tempo la palla girava lenta e loro riuscivano a recuperare, ma quello è stato l’unico problema del primo tempo. Nella ripresa siamo stati più intraprendenti ed è mancato solo il gol. È normale che giocando tante partite manchi un po’ di lucidità, ma tutti hanno fatto un’ottima gara: il loro portiere è stato il migliore in campo e non ho nulla da rimproverare ai miei attaccanti. Le sconfitte subite sono pesanti e si fanno sentire, la vetta questa sera potrebbe essere lontana dieci punti, ma l’importante è continuare a fare buone prestazione e a marzo guarderemo la classifica».

Fonte: Juventus.com