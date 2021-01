Pirlo: “Col Milan vittoria chiave! Tra qualche mese vedremo dove siamo”

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo la vittoria 1-3 in casa del Milan capolista

COLPACCIO – La Juventus batte il Milan a San Siro e si porta a -7 dalla vetta con una gara in meno. Andrea Pirlo ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «È una vittoria fondamentale per noi stessi, eravamo molto concentrati, ma continuiamo a guardare partita per partita. Tra qualche mese vedremo dove saremo arrivati. Questa squadra aveva voglia di comandare e venire su questo campo a vincere contro la capolista. Rinnovo di Paulo Dybala? Non è una cosa che mi riguarda».