Pirlo: “Altri positivi dopo Alex Sandro? Oggi risultati dei test effettuati”

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo, attuale tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Milan in conferenza stampa ha parlato della possibilità di altri positivi al Coronavirus (Covid-19) dopo Alex Sandro ieri (vedi QUI).

ESITO ESAMI – Pirlo in conferenza stampa ha parlato di risultati di altri tamponi effettuati dalla squadra dopo la positività di Alex Sandro. Altri positivi in arrivo in vista della sfida di domani sera contro il Milan? Di seguito le sue parole: «Altri positivi dopo Alex Sandro? Abbiamo fatto gli esami stamattina, aspettiamo i risultati delle analisi nel pomeriggio per capire se ci saranno altre positività. Dybala sta bene, ieri aveva qualche linea di febbre».