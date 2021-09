Pioli sullo scudetto: «Noi di livello alto, le prime hanno valori molto simili»

Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan di domani. L’allenatore del Milan ha anche risposto a una domanda sullo scudetto inserendo la sua squadra in una lotta molto competitiva.

LA LOTTA SCUDETTO – Pioli, rispondendo a domanda specifica sulle possibilità scudetto del Milan dopo l’estate che ha visto le partenze di Cristiano Ronaldo dalla Juventus e Romelu Lukaku dall’Inter, preferisce non sbilanciarsi: «Noi ci sentiamo di essere una squadra forte e ci alleniamo per vincere ogni singola partita. Mercoledì abbiamo trovato una squadra migliore di noi e sarà uno stimolo e ci darà grande motivazione per alzare il nostro livello. Il nostro livello si è alzato, ma io credo che la competitività nel nostro campionato sia molto alto. I valori delle prime sette sono molto vicini sulla carta, ma poi è il campo che determina. Noi dobbiamo provare ad essere migliori dei nostri avversari».