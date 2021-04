Pioli: «Nostro obiettivo tutto da centrare, pensiamo alla prossima»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di “Milan TV” dopo il pareggio di oggi contro la Sampdoria che allontana i rossoneri dalla vetta della classifica occupata dall’Inter

OBIETTIVO DA CENTRARE – Pioli non sembra alzare bandiera bianca nonostante il passo falso di oggi contro la Sampdoria: «Oggi faccio fatica ad essere contento, la prestazione doveva essere diverse. C’erano tutte le situazioni giuste per giocare con più intensità, generosità e qualità e non esserci riusciti ci deve rendere delusi, amareggiati e arrabbiati. Dobbiamo pensare alla prossima partita, ne mancano 9 e il nostro obiettivo è tutto da centrale. Sappiamo che non sarebbe stato facile, ma dobbiamo ripartire bene»