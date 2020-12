Pioli: “Nessun segnale al campionato. Vincere queste partite significa una cosa”

Pioli Milan

Stefano Pioli esprime soddisfazione per la vittoria in Milan-Lazio. Ecco le sue parole a “90° Minuto”, dopo il 3-2 contro i biancocelesti.

VINCERE AIUTA – Stefano Pioli si concentra solo sul Milan dopo la vittoria contro la Lazio. Una vittoria che contiene significati più per la squadra, che per la Serie A. Ecco le sue parole dopo la vittoria all’ultimo secondo: «Nessun segnale al campionato, è un segnale che diamo a noi stessi. Perché volevamo finire bene questa prima parte di stagione. Ci siamo riusciti in una partita difficile, complicata, delicata. Ma vincere queste partite significa che stiamo salendo di livello, di maturità, di consapevolezza, di forza».