Pioli: “Milan, il motore non si è inceppato! Ci sentiamo una squadra forte”

Stefano Pioli Milan

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, in programma domani sera alle 20.45

RISCATTO – Dimenticare la sconfitta contro la Juventus: è questo l’imperativo del Milan e di Stefano Pioli. Nella conferenza stampa, alla vigilia del match col Torino, il tecnico rossonero è tornato a parlare di corsa scudetto avvisando le rivali: «Gli infortuni in una stagione complicata ci possono stare – ha detto Pioli – ma è inutile perdere energie su cose che non possiamo controllare, troviamo soluzioni. Non ho dovuto risollevare il morale dei giocatori, sanno di aver giocato una partita giusta (contro la Juventus, ndr). Il motore non si è inceppato, ci sono sbavature che sono state accentuate dalla qualità dell’avversario. Siamo consapevoli delle nostre qualità e dei mezzi e dobbiamo stringere i denti. Ci sentiamo forti e i ragazzi lo dimostrano in ogni partita, ma dobbiamo continuare a crescere. Siamo la squadra più giovane d’Italia e forse d’Europa. Essere primi ci dà convinzione ma ora serve a poco. Dobbiamo vincere più partite possibile».