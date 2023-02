Pioli: «Milan ha vinto uno Scudetto, forse troppo difficile confermarsi»

Il Milan ha superato il Tottenham nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Stefano Pioli ha commentato così il match su Sky Sport di questa sera, alludendo anche alla scorsa stagione e alla crisi recente.

RIMPIANTI – Stefano Pioli ha commentato su Sky Sport la vittoria del suo Milan contro il Tottenham. L’allenatore ha alluso anche allo Scudetto vinto la scorsa stagione, dicendo: «Il Milan ha vinto uno Scudetto, per molti era la prima volta. Volevamo vincere per un altro anno, ma confermarsi è già difficile per le squadre abituate e per noi forse è stato troppo complicato. Questo l’abbiamo pagato quando le cose non ci sono riuscite, adesso il morale va sicuramente meglio e credo che la squadra ritornerà a giocare come prima e il calcio che ci piace. Secondo me il Milan è guarito, da quello che vedo io durante gli allenamenti ho le risposte giuste».